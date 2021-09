Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schusswaffe und Messer festgestellt/ Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Hamm (ots)

Am Mittwochnachmittag (29. September) kontrollierten Beamten der Bundespolizei im Bahnhof Hamm einen Mann aus Kamen. Aufgrund seines angespannten Auftretens wurde der Mann auf den Inhalt seiner mitgeführten Umhängetasche angesprochen. Daraufhin öffnete der 28-jährige Deutsche seine Tasche und übergab den Beamten eine mit Stahlkugeln geladene und schussbereite CO2 Pistole. Einen hierfür benötigten Waffenschein zum Führen in der Öffentlichkeit konnte er nicht nachweisen.

Zu welchem Zweck der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann diese Waffe mit sich führte, wollte er gegenüber den Bundespolizisten nicht angeben.

Neben der Sicherstellung leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Ebenfalls am Mittwochnachmittag (29. September) stellten Bundespolizisten im Bahnhof Hamm einen jungen Mann fest, der zwei Messer mit sich führte. Eines der Messer, ein sogenanntes Kampfmesser, wurde dabei zugriffsbe-reit in der Jackeninntasche aufgefunden. Das andere Messer konnte in der Umhängetasche des gebürtigen Paderborners festgestellt werden. Auf Nachfrage gab der 18-jährige Deutsche an, dass er die Messer zur Selbstverteidigung mit sich führt.

Die Messer wurden sichergestellt und gegen den polizeibekannten jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffenge-setz eingeleitet.

