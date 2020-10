Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftantritt mit Hindernissen/ Bundespolizei verschafft Verurteiltem Einlass in die JVA

Bielefeld (ots)

Mit einer ungewöhnlichen Bitte erschien Donnerstagabend, 22.10.2020, ein 46-jähriger Dinslakener bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Bielefeld. Um seinen rechtzeitigen Strafantritt in der JVA Bielefeld zu ermöglichen, bat er die Bundespolizisten um Identifizierung seiner Person. Zuvor war er im Hafthaus Ummeln mit dem Anliegen, seine Haftstrafe anzutreten, vorstellig geworden. Da er keinen Ausweis mitführte, konnte man ihm dort zunächst nicht weiterhelfen. Hilfesuchend wandte er sich an die Bundespolizei und bat um seine Identifizierung. Diesem Wunsch wurde schnell entsprochen und nach Benachrichtigung der JVA stand dem Strafantritt nichts mehr im Wege. Der 46-Jährige hat eine dreimonatige Haftstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell