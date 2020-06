Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Alleinreisendes Kind durch Bundespolizei aufgegriffen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Nachdem die Bundespolizei durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG über ein alleinreisendes Kind in der Regionalbahn 25 informiert wurde, nahmen Beamte die 11-Jährige am Bahnhof Frankfurter Straße in Gewahrsam.

Kurz vor 22 Uhr griffen Bundespolizisten ein Mädchen aus Herscheid am Bahnhof Frankfurter Straße auf. Sie fuhr allein in der Regionalbahn 25 in Richtung Bergisch Gladbach. Die besorgte Mutter hatte sie bereits bei der Polizei in Plettenberg als vermisst gemeldet. Glücklicherweise war dem aufmerksamen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG die 11-Jährige aufgefallen und hatte die Bundespolizei informiert.

Die Ausreißerin wurde durch Ihren Erziehungsberechtigen bei der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof abgeholt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Martina Dressler



Telefon: 0221/16093-103

Mobil: + 49 (0) 173 56 21 045

Fax: + 49 (0) 221 16 093 -190

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell