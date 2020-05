Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Widerstand gegen Bundespolizei bei Beschlagnahme von 2477 g Marihuana

Gronau - Münster (ots)

Am späten Abend des 26.05.20 überprüften Beamte der Bundespolizei Personen im Zug von Gronau nach Münster. Im Rucksack eines 23- jährigen Algeriers fanden die Beamten 2477 Gramm Marihuana. Bei seiner Festnahme leistete der Mann körperlichen Widerstand und beleidigte die Beamten. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, wegen unerlaubter Einreise und unerlaubtem Aufenthalt sowie wegen Beleidigung ein. Die Person und das beschlagnahmte Betäubungsmittel wurden an das Zollfahndungsamt Essen Dienstsitz Nordhorn übergeben. Das Amtsgericht Münster ordnete die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell