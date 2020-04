Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen in Recklinghausen Drogen bei Mann sicher

Recklinghausen (ots)

Als Bundespolizisten am gestrigen Abend (18. April) den Hauptbahnhof in Recklinghausen bestreiften, nahmen sie starken Marihuanageruch war. Später überprüfen sie einen Mann und stellen 16 kleine Tütchen Drogen bei ihm sicher.

Bundespolizisten bestreiften am gestrigen Abend den Hauptbahnhof in Recklinghausen. Unmittelbar vor der Tür zur Wache, vernahmen sie plötzlich kräftigen Marihuanageruch. Als sie nach der Ursache suchten, erkannten die Polizisten in unmittelbarer Nähe einen Mann in einem Wartehäuschen. Als die Einsatzkräfte den 20-Jährigen überprüften, stellten sie bei ihm stark gerötete Augen fest. In seiner Bauchtasche fanden sie dann 16 kleine Tütchen Marihuana. Die Drogen wurden unmittelbar sichergestellt.

Gegen den Mann aus Oer-Erkenschwick, wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der deutsche Staatsangehörige konnte später die Wache der Bundespolizei nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

