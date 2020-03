Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt 120.000 Zigaretten und stellt fast 45.000 Euro sicher

Die Bundespolizei hat im Rahmen von Grenzüberwachungsmaßnahmen auf der BAB 4 zu den Niederlanden einen 39-jährigen Syrer angehalten. Dieser hatte im Kofferraum und auf der Rücksitzbank seines Fahrzeuges 12 Pakete mit 120.000 unversteuerten Zigaretten mit sich geführt. Die aufgefundenen Zigaretten haben einen Warenwert von über 40.000 Euro. Da hier ein Steuervergehen vorlag, wurde der Zoll über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Die Zigaretten wurden vor Ort beschlagnahmt. Der 39-Jährige muss jetzt mit einem Strafverfahren wegen des Steuervergehens rechnen.

In einem weiteren Fall haben Beamte auf der BAB 44 ein Fahrzeug mit mehreren Osteuropäern angehalten. Hier hatte der Beifahrer, ein 24-jähriger Albaner, fast 45.000 Euro an Bargeld in seinem Rucksack mitgeführt. Neben ihm im Seitenstreifen wurden zudem noch kleinere Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden. Zu der Herkunft des Geldes machte der 24-Jährige keine Angaben. Da der Verdacht der Geldwäsche vorlag, wurden die 45.000 Euro zusammen mit den Betäubungsmitteln sichergestellt. Über den Vorgang wurde die Zollfahndung in Kenntnis gesetzt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Im Rahmen eines Clearingverfahrens soll jetzt die Herkunft des Geldes ermittelt werden. Das Amtsgericht Aachen erließ hierfür eine 3-monatige Verfahrensfrist zur Aufklärung. Zudem erwartet den Betreffenden noch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

