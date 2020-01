Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sachbeschädigungen an Bahnhöfen und Haltepunkten, Bundespolizei muss fast täglich ermitteln

Essen (ots)

Die Dortmunder Bundespolizei ermittelt fast täglich wegen Sachbeschädigungen. Immer wieder werden an Bahnhöfen und Haltepunkten Wartehäuschen, Informationstafeln oder andere Einrichtungen beschädigt oder sogar zerstört.

In den vergangenen Abendstunden (29. Januar) rückte die Bundespolizei erneut aus, um eine Sachbeschädigung aufzunehmen. Die für das Ruhrgebiet zuständige Inspektion wurde gegen 23.40 Uhr von der DB darüber informiert, dass am Bahnhof Essen-Kray-Nord Unbekannte die Scheiben eines Wartehäuschens eingeschlagen hatten. Allein im Januar 2020 wurden der Bundespolizei fast täglich identische oder ähnlich gelagerte Taten gemeldet. Immer wieder wurden Einrichtungen an Bahnhöfen und Haltepunkten durch rohe Gewalt beschädigt oder sogar zerstört.

Sollten Personen Zeugen einer solchen Straftat werden oder können Hinweise zu Delikten geben bitten wir diese, sich bei der Bundespolizei zu melden. Wir sind rund um die Uhr unter der kostenfreien Servicenummer 0 800 6 888 000 zu erreichen.

