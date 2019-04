BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung im Hauptbahnhof Münster / Bundespolizei Münster fahndet nach Schlägern aus dem Bahnhof

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Am Donnerstag, 12.07.2018, gegen 23.00 Uhr, kam es in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Münster zu einem körperlichen Angriff mehrerer, bisher unbekannter Personen, auf einen 43 Jahre alten Deutschen. Die Personen verfolgten das spätere Opfer aus einem Bus heraus, wo es zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Tätern und dem Geschädigten gekommen war. Als die zehnköpfige Gruppe den Geschädigten in der Bahnhofshalle eingeholt hatte und dieser eindringlich bat ihn in Ruhe zulassen, um seine Heimreise anzutreten, wurde der 43-Jährige von den beiden Männern getreten und geschlagen bis diesem die Flucht auf den Bahnsteig gelang. Von der Bundespolizei Münster konnten die Personalien einiger Personen aus der Gruppe unmittelbar nach der Tat festgestellt werden. Von den beiden, auf den Fotos zu erkennenden Haupttätern konnten bisher keine Personalien ermittelt werden. Aus diesem Grund hat das Amtsgericht Münster mit Beschluss die anliegenden Fotos der beiden Haupttäter zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Bundespolizei Münster fragt nun, wer die beiden männlichen Personen auf den Fotos erkennt. Durch Videoaufnahmen zur Tatzeit konnten die Taten den beiden Personen eindeutig zugeordnet werden. Die Bundespolizei Münster bittet Personen, die Angaben zur Identität der beiden Täter machen können, sich unter der Rufnummer 0251-974370 bei der Bundespolizei zu melden.

