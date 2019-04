Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wiederholungstäter durch die Bundespolizei in Köln festgenommen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Sonntagmorgen nahm die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen Dieb auf frischer Tat fest, der innerhalb weniger Tage immer wieder hochwertige Waren gestohlen hatte.

Am 28.04.2019 gegen 10:30 Uhr schnappte eine Streife der Bundespolizei einen fliehenden Dieb. Der Mann hatte in einer Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof ein hochwertiges Parfüm gestohlen und war mit dem Parfüm weggelaufen.

Gegenüber der Bundespolizei verhielt sich der gestellte 35-jährige Litaue aggressiv. Die Beamten übergaben das aufgefundene Diebesgut dem Geschäft und nahmen den Mann mit zur Dienststelle. In ersten Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass der Mann erst am 21.04.2019 am Köln/Bonner Flughafen eingereist war und dort unmittelbar in einem Duty Free Shop Waren im Wert von 1721,70 EUR entwendet hatte. Als er durch die Bundespolizei gestellt wurde leistete er erheblichen "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte". Nach einem weiteren Diebstahl am Flughafen, entwendete er am 23.04.2019 hochwertige Technik in einem HiFi-Geschäft im Stadtgebiet. Daraufhin befand sich der wohnungslose Mann bis zum 26.04.2019 in Untersuchungshaft.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest und leiteten ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen "Besonders schwerem Fall des Diebstahls ein". Der Mann wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Johanna Hanke



Telefon: (0221) 16093-102

Mobil: 0173 / 5621184

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell