BPOL NRW: 17 jähriger Bochumer mach Bundespolizei durch ungewöhnliches Verhalten auf sich aufmerksam. 115 Gramm Marihuana durch Bundespolizei Münster in Hamm/W beschlagnahmt

Münster/Hamm (W) (ots)

Einer Streife der Bundespolizei Münster kam es am Sonntag, 21.04.2019, um 0.10 Uhr, sehr merkwürdig vor, als die Beamten beobachteten, wie ein junger Mann auf dem Bahnsteig 10/11 in Hamm seine Sporttasche hinter einer Säule auf dem Bahnsteig versteckte und einige Meter entfernt von der Tasche eine Zigarette rauchte.

Als die Bundespolizisten den jungen Mann befragten, warum er denn seine Sporttasche verstecken würde, tat dieser so, als gehöre ihm die Tasche nicht.

Er wisse auch nicht - so der junge Mann - wem diese Tasche gehören könnte.

Schon beim Öffnen der Sporttasche bemerkten die Polizisten den typischen Geruch von Marihuana.

Auf den Fund in der Tasche angesprochen gab der bald 18 Jahre alte deutsche spontan zu, das Marihuana in den Niederlanden gekauft zu haben. Er habe seinen Anschlusszug nach Bochum verpasst und ist aus diesem Grund hier in Hamm, mitten in der Nacht gestrandet.

Der Bochumer erklärte den Polizeibeamten, er habe das komplette Marihuana, im Wert von 600,- Euro, zum Eigenkonsum gekauft.

Eine Fahrkarte von Gronau nach Bochum hatte der Mann "ordnungsgemäß" gekauft.

Den 17 Jahre alten Bochumer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Einfuhr von nicht geringen Mengen an Betäubungsmitteln.

