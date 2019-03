Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt 24,450 kg Kokain

Kleve - Mönchengladbach - Rheydt (ots)

Am 20.03.2019 überprüften Beamte der Bundespolizei Reisende auf der Autobahn 61. Bei der Überprüfung eines in der Schweiz zugelassenen PKW auf Höhe von Mönchengladbach - Rheydt fanden die Bundespolizisten 20 Pakete mit insgesamt 24,450 Kilogramm Kokain. Die Betäubungsmittel waren in einem Hohlraum unter dem Beifahrersitz versteckt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Der Vorgang wurde zur weiteren Bearbeitung an das Zollfahndungsamt Essen übergeben. Die Drogen haben einen ungefähren Straßenverkaufswert von über 1,2 Millionen Euro. Die 39 - jährige Fahrerin des Wagens befindet sich in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Kleve

Christa Kamaric



Telefon: 02821 7451 0

E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Emmericher Straße 92-94

47533 Kleve



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell