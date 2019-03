Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Graffitisprayer auf frischer Tat

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Samstagabend 3 Graffitisprayer am Buschtunnel, Nähe Ronheider Berg auf frischer Tat gestellt. Zuvor wurde die Leistelle der Bundespolizeiinspektion Aachen über verdächtige Personen am Buschtunnel informiert. Sofort wurde eine Streife entsandt. Diese stellte in der Nähe des Tunneleingangs drei Tatverdächtige im Alter von 35-, 42- und 44-Jahren mit frischen Farbspuren an den Händen. Bei der Tatortabsuche wurde eine Schallschutzwand gesichtet, die ein ca. 4 qm großes Graffiti aufwies. Die Farbe lief zum Teil noch an der Wand herunter. Es konnten im Bereich des Tatortes noch weitere Sprayerutensilien aufgefunden und sichergestellt werden. Die dringend tatverdächtigen Männer wurden zur Wache am Hauptbahnhof verbracht. Hier wurden sie erkennungsdienstlich behandelt und in der Strafsache vernommen. In einer später durchgeführten Durchsuchung des Tatfahrzeuges wurden noch Sprühflaschen und Speichermedien aufgefunden und sichergestellt. Die drei Männer wurden wegen der Sachbeschädigung beanzeigt. Zudem müssen sie noch von Seiten der Deutschen Bahn AG in zivilrechtlicher Form mit Regressansprüchen rechnen.

