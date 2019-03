Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Ich bin Intensivtäter, warum kennt ihr mich nicht?" - 17-Jähriger schlägt Bundespolizisten in das Gesicht

Dortmund (ots)

Einen stark alkoholisierten 17-Jährigen nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Freitagmorgen (08. Februar) in Gewahrsam. In der Gewahrsamszelle schlug er einen Bundespolizisten in das Gesicht und versuchte sich selbst zu verletzen.

Gegen 01:00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei auf den Dortmunder aufmerksam. Dieser verhielt sich gegenüber Reisenden aggressiv und machte einen erheblich angetrunkenen Eindruck. Als Einsatzkräfte ihn ansprachen, erklärte der 17-Jährige:" Ich bin Intensivtäter, warum kennt ihr mich nicht". Weil er seine Identität nicht angeben wollte, sollte er zur Wache gebracht werden. Auf den Weg dorthin stemmte er sich gegen die Laufrichtung, beleidigte und bedrohte die Bundespolizisten und versuchte mehrfach zu flüchten.

In der Wache sollte er durchsucht werden. Dagegen wehrte er sich und schlug einem Bundespolizisten in das Gesicht. Weil er später versuchte sich selbst zu verletzen, wurde er nach Rücksprache mit einem Arzt in eine Dortmunder Klinik eingeliefert.

Gegen den in mehr als 60 Fällen polizeibekannten und mit 1,4 Promille alkoholisierten 17-Jährigen, wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstands eingeleitet.

