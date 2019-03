Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei: Drei Festnahmen am Kölner Hauptbahnhof

Köln (ots)

Am vergangenen Wochenende nahm die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof insgesamt drei gesuchte Straftäter fest.

Am 08.03.2019 um kurz nach Mitternacht kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 30-jährigen Polen an Gleis 1. Das polizeiliche Fahndungssystem kannte den Mann, da die Staatsanwaltschaft Heilbronn ihn per Haftbefehl wegen "Diebstahls" suchen ließ. Da der Mann die Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagessätzen á 15 Euro nicht bezahlen konnte, geht er für 40 Tage ins Gefängnis.

Samstag gegen 14:15 Uhr wurde ein 24-jähriger Marokkaner festgenommen, der durch das Ausländeramt Ludwigshafen zwecks Festnahme gesucht wurde. Er wurde zudem von fünf weiteren Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben; wegen "Vortäuschen einer Straftat", "Räuberischer Diebstahl", "Bedrohung" und zweifach wegen "Diebstahl". Der Mann sitzt nun ebenfalls im Gewahrsam.

Ein 22-jähriger Afghane wurde um kurz vor 17:00 Uhr festgenommen. Er fiel durch "Schwarzfahren" auf und hatte keinen gültigen Aufenthaltsstatus. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen "Erschleichen von Leistungen" und "Unerlaubtem Aufenthalt" ein.

