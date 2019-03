Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "It happens" - Tottenham-Fan schlägt Mitarbeiter der Toilettenanlage in das Gesicht - Bundespolizei ermittelt gegen 43-jährigen Engländer

Dortmund - Bochum (ots)

"It happens" war die Erklärung eines 43-jährigen Tottenham-Fans, der gestern Abend (05. März) einen 54-jährigen Mitarbeiter der Toilettenanlage im Dortmunder Hauptbahnhof durch einen Faustschlag erheblich verletzte.

Nach Spielende der Champions-League-Begegnung Borussia Dortmund - Tottenham Hotspurs, begab sich ein 43-jähriger Hotspur-Fan, zusammen mit seinem 20-jährigen Sohn, zur Toilettenanlage im Dortmunder Hauptbahnhof.

Während der Vater den Eintritt zur Anlage zahlte, versuchte sein Sohn über das Drehkreuz zu klettern. Daraufhin schritt ein 54-jährige Mitarbeiter ein und hinderte den 20-Jährigen an seinem Vorhaben.

Dies soll der 43-Jährige offensichtlich zum Anlass genommen haben, dem Mitarbeiter mit der Faust in das Gesicht zu schlagen. Dieser erlitt dadurch eine erhebliche Gesichtsverletzung und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Mit dem Sachverhalt konfrontiert erklärte der Tatverdächtige Einsatzkräften der Bundespolizei:" It happens". Bis zur Abfahrt seines Zuges in Richtung Bochum, verblieb er im Gewahrsam der Bundespolizei.

Gegen den in Bexleyheath wohnhaften Engländer wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

