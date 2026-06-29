Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

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Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Nach fast 46 Jahren im Dienst der Polizei: Polizeidirektor Walter Sieveke wurde in den Ruhestand verabschiedet +++

Am Freitag, den 26.06.2026, verabschiedete sich Polizeidirektor Walter Sieveke nach 45 Jahren und 10 Monaten aus dem aktiven Polizeidienst und schloss damit ein großes Kapitel seines bisherigen Lebens. Im Rahmen einer Feierstunde im Dorfkrug des Museumsdorfes Cloppenburg versammelten sich am Freitagvormittag Kolleginnen und Kollegen, Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik und Behördenlandschaft und weitere Weggefährten, um Walter Sieveke in einem festlichen Rahmen in den Ruhestand zu verabschieden. Der Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg, Andreas Sagehorn, blickte in einer humorvollen Rede auf den umfangreichen dienstlichen Werdegang des designierten Pensionärs zurück und sparte dabei auch nicht mit Anekdoten aus der gemeinsamen Zeit bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. Er dankte Walter Sieveke, dessen Name "Programm sei", für sein Engagement im Dienst für Recht und Ordnung, welchen er insbesondere über 20 Jahre innerhalb der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta versehen hat.

Im Jahr 1980 begann er seine dienstliche Laufbahn im mittleren Dienst bei der Polizei Niedersachsen, ehe er im Jahr 1993 in den gehobenen Dienst aufstieg. Nach vielen weiteren Verwendungen, insbesondere im Rahmen von Führungsaufgaben, beendete er im Jahr 2001 erfolgreich die Laufbahnprüfung zum höheren Dienst und war seitdem in leitender Funktion von Polizeidienststellen in Varel, Oldenburg und ab 2004 im Oldenburger Münsterland tätig. Walter Sieveke bekleidete dabei neun Jahre das Amt des Leiters des Polizeikommissariats Vechta, bevor er im Jahr 2013 als Leiter Einsatz zur Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta nach Cloppenburg wechselte.

Walter Sieveke pflegte im Rahmen seiner Tätigkeit ein großes Netzwerk im Oldenburger Münsterland und darüber hinaus und stellte stets die gute Zusammenarbeit mit sämtlichen Blaulichtorganisationen und weiteren Behörden für Sicherheit und Ordnung in den Vordergrund.

In diesem Zusammenhang hielt auch der Kreisbrandmeister des Landkreises Cloppenburg, Arno Rauer, eine Laudatio auf Walter Sieveke und verwies auf die stets gute Zusammenarbeit zwischen der Polizei und Feuerwehr im Oldenburger Münsterland. Dies nahm er in dankbarer Anerkennung und mit Verweis auf viele gemeinsame herausfordernde Einsätze zum Anlass, dem angehenden Pensionär die Verdienstmedaille mit Bandschnalle des Kreisfeuerwehrverbandes Cloppenburg e. V. in Gold zu verleihen.

Auch der Landrat des Landkreis Vechta, Tobias Gerdesmeyer, richtete einen großen Dank an den sportlich versierten Lohner, der sich neben dem Dienst bei der Polizei seit vielen Jahren der Kommunalpolitik widmet und seine Stimme für die Stadt Lohne und den Landkreis Vechta einbringt. Walter Sieveke betonte abschließend, dass ihm der Beruf als Polizist immer viel Freude bereitet habe und richtete zugleich ein Lob an seine Kolleginnen und Kollegen, dass er voller Stolz sei, ein Teil dieser Gemeinschaft gewesen zu sein.

Nun richte er seinen Blick auf die kommende Zeit, die er insbesondere der Familie, den vielen Hobbys und einigen Projekten widmen werde.

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