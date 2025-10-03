Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Fahndungsaufruf nach vermisster Jugendlichen in Bereich Neuenkirchen-Vörden.

Seit gestern Abend, 02.10.25, 21.50 Uhr, wird die Jugendliche Ciara Kurmann aus Bakum, 15 Jahre alt, vermisst. Ciara Kurmann bedarf dringend ärztlicher Hilfe. Ciara ist 1,68 cm groß, hat dunkelbraune Haare. Sie trägt eine goldene Brille und ist bekleidet mit einem schwarzen Pullover. Ciara ist zu Fuß unterwegs. Wer Ciara gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, melde dies bitte bei der Polizei über 110 oder unter 04441-9430 an die Polizei Vechta

