PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Fahndungsaufruf nach vermisster Jugendlichen in Bereich Neuenkirchen-Vörden.

Seit gestern Abend, 02.10.25, 21.50 Uhr, wird die Jugendliche Ciara Kurmann aus Bakum, 15 Jahre alt, vermisst. Ciara Kurmann bedarf dringend ärztlicher Hilfe. Ciara ist 1,68 cm groß, hat dunkelbraune Haare. Sie trägt eine goldene Brille und ist bekleidet mit einem schwarzen Pullover. Ciara ist zu Fuß unterwegs. Wer Ciara gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, melde dies bitte bei der Polizei über 110 oder unter 04441-9430 an die Polizei Vechta

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 10:15

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Donnerstag, 02. Oktober 2025 gegen 14:30 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pedelec den Fahrradweg an der Fritz-Reuter-Straße. In Höhe der Unfallstelle betrat nun ein 61.-jähriger Mann aus Cloppenburg den Fahrradweg und übersah die Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem beide ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 13:48

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Mittwoch, 01. Oktober 2025 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Steinfelder mit seinem Pkw die Handorfer Straße in Richtung Langenberg. Vor ihm fuhr eine 47-jährige Dammerin mit ihrem Pkw. Aufgrund eines vorausfahrenden Traktors musste die 47-Jährige ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern. Dies sah der 19-Jährige zu ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 13:47

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Pkw beschädigt Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit zwischen Dienstag, 30. September 2025 14:15 Uhr bis Mittwoch, 01. Oktober 2025 06:00 Uhr einen Omnibus, welcher in der Bernhardstraße abgestellt worden war, mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand ein Schaden von rund 2.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren