Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - E-Bike gestohlen Am Donnerstag, 5. Mai 2022, zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein E-Bike der Marke Kalkhoff. Zu diesem Zeitpunkt stand das Fahrrad verschlossen in einem Hauseingang in der Brinkstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen. Vechta - Fahrraddiebstahl Am Dienstag, 3. Mai 2022, zwischen 7.45 Uhr ...

mehr