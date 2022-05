Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - E-Bike gestohlen

Am Donnerstag, 5. Mai 2022, zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein E-Bike der Marke Kalkhoff. Zu diesem Zeitpunkt stand das Fahrrad verschlossen in einem Hauseingang in der Brinkstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 3. Mai 2022, zwischen 7.45 Uhr und 15.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das verschlossen abgestellte Jugendfahrrad der Marke Godewind vom Schulgelände in der Driverstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag, 12. Mai 2022, zwischen 7.30 Uhr und 13.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Mountainbike der Marke Morrison Tucano Sport 27 von einer Bushaltestellte in der Osnabrücker Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Diebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 11. Mai 2022, 17.30 Uhr und Donnerstag, 12. Mai 2022, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person vom Gelände des Landkreises in der Ravensberger Straße einen festangeschraubten Standaschenbecher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Schnittabfälle brennen

Am Mittwoch, 11. Mai 2022, um 16.20 Uhr, begannen aus bislang ungeklärter Ursache Schnittabfälle am Straßenrand im Möhlendamm zu brennen. Passanten entdeckten das Feuer und verständigten den Eigentümer der Fläche und sie tätigten den Notruf. Die Feuerwehr Lohne war im Einsatz.

Vechta - Mülltonnenbrand

Am Donnerstag, 12. Mai 2022, um 18.18 Uhr, geriet auf einer Hauseinfahrt in der Straße Oythe aus bislang unbekannter Ursache eine Papiermülltonne in Brand. Das Feuer wurde von Spaziergängern entdeckt. Diese macht den Eigentümer der Papiermülltonne darauf aufmerksam. Die Tonne brannte komplett herunter. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Vechta gelöscht.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 11. Mai 2022, 11.00 Uhr und Donnerstag, 12. Mai 2022, 8.45 Uhr, verwüsteten bislang unbekannte Personen eine öffentliche Toilette am Rixheimer Platz. Dabei wurden Kacheln aus der Wand herausgebrochen und Steckdosen abgerissen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 11. Mai 2022, 9.00 Uhr und Donnerstag, 12. Mai 2022, 7.50 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen die Fensterscheibe eines Wohnhauses in Fladderlohausen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Donnerstag, 12. Mai 2022, 23.00 Uhr und Freitag, 13. Mai 2022, 00.45 Uhr, warf eine bislang unbekannte Person eine Fensterscheibe einer Pizzeria in der Vördener Straße ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 12. Mai 2022, um 7.15 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Lohne auf der Klapphakenstraße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 12. Mai 2022, um 8.20 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Fahrradfahrer aus Lohne linksseitig der Vechtaer Straße in Richtung Vechta. Unmittelbar nach dem Kreisverkehr zur Krimpenforter Straße lief ein Hund aus dem Gebüsch auf den Radweg und biss dem Fahrradfahrer ins Bein, sodass dieser stürzte. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, 12. Mai 2022, um 10.10 Uhr, stand ein 72-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Pedelec auf dem Gehweg und wollte die Sanderstraße vermutlich in Richtung Riedenweg überqueren. Als er losging, prallte er seitlich gegen den Pkw eines 72-jährigen Autofahrers aus Dinklage, der die Sanderstraße in Richtung Bahlen befuhr. Der Mann mit dem Pedelec stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 12. Mai 2022, um 12.40 Uhr, fuhr ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer aus Vechta linksseitig auf dem Radweg der Falkenrotter Straße stadteinwärts. Beim Passieren der Straße Pickerskamp musste eine 40-jährige Pedelec-Fahrerin aus Vechta ausweichen und stürzte zu Boden. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Holdorf - Betriebsunfall

Am Donnerstag, 12. Mai 2022, um 17.15 Uhr, kam es in einer Firma der Fleischwarenindustrie in der Industriestraße zu einem Arbeitsunfall. Ein 54-jähriger Mann aus Steinfeld wollte gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter Abfall in einen Presscontainer entsorgen. Dabei löste sich ein Haken der Halterung des Containers, sodass die Klappe auf den Kopf des 54-Jährigen fiel. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mann einen Sicherheitshelm getragen. Er wurde durch den Unfall so sehr verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

