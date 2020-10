Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln/Sevelten- Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 17. Oktober 2020, 04.00 Uhr, und Sonntag, 18. Oktober 2020, 07.45 Uhr, kam es in der Straße Schilfweg zu einem Einbruch in einem Wohnhaus. Bisher unbekannte Täter schlugen eine Tür ein und durchsuchten im Inneren die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob die Täter Diebesgut erlangt haben, ist derzeit unbekannt und Teil der weiteren Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Cloppenburg- Sachbeschädigungen an PKW

Zwischen Samstag, 17. Oktober 2020, und Sonntag, 18. Oktober 2020, kam es in der Straße Herzog-Erich-Ring zu Sachbeschädigungen an zwei PKW. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte einen grauen Opel sowie einen grauen Seat Ibiza, sodass ein Gesamtschaden von ca. 200 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Trunkenheit im Straßenverkehr/ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Sonntag, 18. Oktober 2020, gegen 23.05 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 25-jährigen PKW-Fahrer aus Wildeshausen in der Straße Wallfahrtsweg. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der 25-Jährige zum Krankenhaus verbracht, wo er immer aggressiver wurde. Bei der Durchführung der Blutprobe leistete der 25-Jährige erheblich Widerstand. Die Polizeibeamten wurden hierbei nicht verletzt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 25-Jährige dem Polizeigewahrsam zugeführt. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht aus. Ferner muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen überprüft werden, ob der 25-Jährige im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den 25-Jährigen wurden nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Cloppenburg- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 18. Oktober 2020, gegen 08.40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 23-jährigen PKW-Fahrer aus Cloppenburg, welcher zuvor die Löninger Straße befuhr. Bei der Kontrolle bestand der Verdacht, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. Gegen den 23-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 18. Oktober 2020, gegen 16.49 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 39-jährigen PKW-Fahrer aus Garrel in der Osterstraße. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass der PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Dem 39-Jährige wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

