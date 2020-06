Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg (Nachtrag)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Kochtopf auf Herd vergessen

Am 11. Juni 2020, gegen 22.17 Uhr, wurde der Polizei ein Wohnungsbrand in der Straße Am Alten Gaswerk mitgeteilt. Nach ersten Informationen soll ein Rauchmelder zu hören und Rauch zu sehen sein. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, befanden sich bereits Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg und des Rettungsdienstes vor Ort. Alle Bewohner des Wohnobjektes wurden vorsorglich evakuiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten die betroffene Wohnungstür und stellten in der Wohnung eine Rauchentwicklung, aber kein offenes Feuer fest. Der Wohnungsinhaber, welcher sich ausgesperrt hatte, vergaß einen Kochtopf auf dem Herd. Nach bisherigen Erkenntnissen ist keine Person verletzt worden und kein Schaden in der Wohnung entstanden. Die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg war mit sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell