Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Transporter aufgebrochen

Bislang unbekannter Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Montag, 4. November 2019, 9.30 Uhr und Freitag, 8. November 2019, 9.00 Uhr, Zugang zu einem Transporter, welcher in der Straße Am Markt hinter einem Mehrfamilienhaus geparkt war. Die Täter entwendeten diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

