Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Versuchte Wohnungseinbrüche

Am 17. September 2019 brach ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 02.00 Uhr bis 02.15 Uhr in ein Wohnhaus an der Osnabrücker Straße ein. Dabei wurde der Unbekannte von einer 25-jährigen Anwohnerin überrascht, sodass er unerkannt flüchtete. Entwendet wurde nichts. Wenig später wurde an derselben Straße in eine weitere Hauseingangstür aufgebrochen. Auch hier wurde offensichtlich nichts entwendet. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Vechta - Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Am 17. September 2019 befuhr ein 27-jähriger Lohner gegen 14.05 Uhr mit seinem VW Golf die Münsterstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem wurde im Rahmen der Verkehrskontrolle festgestellt, dass der Lohner unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde entsprechende Verfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 17. September 2019, 15.17 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Lohne mit seinem VW Golf die Diepholzer Straße in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 17. September 2019 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 12.30 Uhr mit seinem Lkw ein Tankstellengelände an der Vördener Straße und wollte von dort nach links auf diese Straße fahren. Dabei beschädigte der Unbekannte eine Leitplanke an der Tankstelle. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Freitag, 13. September 2019, 17.00 Uhr, bis Montag, 16. September 2019, 08.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Mauerelement an der Lohner Straße in Höhe des Parkplatzes eines Autohauses. Vermutlich wurde dieses beim Ein- oder Ausfahren vom Grundstück beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

