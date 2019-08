Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bakum- Mit gefälschten Dokumenten unterwegs

Am Montag, 26. August 2019, 14.00 Uhr, kontrollierte die Polizei in Bakum einen 29-jährigen Mann, der mit seinem Fahrzeug auf dem "Alten Kirchweg" unterwegs war. Bei der Kontrolle händigte er dem Beamten einen polnischen Führerschein und einen polnischen Ausweis aus. Diese Dokumente wurden genauer in Augenschein genommen, da sich der Mann bei einer Befragung über sein Fahrziel in Widersprüche verwickelte. Bei der Überprüfung der Dokumente wurde festgestellt, dass es sich bei diesen um Totalfälschungen handelte. Daher wurde der Mann zur Wache der Polizei Vechta gebracht, wo er Fingerabdrücke abgeben musste. Die Auswertung der Fingerabdrücke brachte bereits nach wenigen Minuten das Ergebnis, dass es sich bei dem angeblichen 26-jährigen Polen um einen Mann aus Russland handelt, der in Deutschland vor einigen Jahren einen Asylantrag in Rheinland-Pfalz gestellt hatte, dann jedoch "untergetaucht" war. Bei dem Pkw, den der Mann fuhr, handelte es sich um einen Ford Mondeo, den sich der Mann in Paris angemietet hatte, dabei jedoch auch schon falsche Personalien angegeben hatte. Daher wurde die zuständige Autovermietung in Paris von den Beamten informiert, das Fahrzeug wurde vor Ort von den Beamten eingezogen. Da der 26-jährige eine französische Frau hat, die einen festen Wohnsitz in Paris nachweisen kann, wurde der 26-jährige Mann aus Russland nach Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen. Es wurden insgesamt drei Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Exhibitionist entblößt sich

Am Montag, 26. August 2019, kam es um 17.22 Uhr an einem Wald am Bokener Damm zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Täter. Der etwa 16 bis 20 Jahre alte, auffällig schlanke Mann, mit blonden nach oben gekämmten, "stacheligen" Haaren, entblößte sein Geschlechtsteil gegenüber einer Joggerin im Bereich eines Fußweges gegenüber der Einfahrt Westmark. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Er soll ein rotes T-Shirt und eine kurze, blaue Hose getragen haben. Des Weiteren sei er mit einem Herrenfahrrad unterwegs gewesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit Quad, Beteiligter verstorben

Wie bereits berichtet kam es am Sonntag, 25. August 2019, auf der Straße Am Osterberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Quad, bei dem ein 70-jähriger Mann schwer verletzt worden ist. Wie nun bekannt wurde erlag der Mann am Montag, 26. August 2019, im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Am Montag, 26. August 2019, von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in Erlte in Visbek, vermutlich während des Rangierens mit seinem Lkw, einen ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke "Audi, A3". Der Schaden befindet sich am Kotflügel hinten links und an der Kofferraumklappe. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Visbek unter der Tel.-Nr. 04445-351 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 26. August 2019, 15.44 Uhr befuhren ein 32-jähriger aus Aurich und eine 48-jährige aus Dinklage mit ihren Pkw`s die Rombergstraße in Vechta in Richtung Ortsausgang. In Höhe der Einmündung Marschstraße musste der 32-jährige verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte die dahinterfahrende Dinklagerin zu spät und fuhr auf. Die beiden Beteiligten verletzten sich leicht und wurden in das Krankenhaus in Vechta verbracht. An beiden Pkw`s entstand Sachschaden.

