Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta für den südlichen Landkreis Cloppenburg vom 15./16.6.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, 15.06.2019, in der Zeit von 05:30 bis 10:30 Uhr, ereignete sich in Löningen ein Verkehrsunfall. Ein Peugeot 107 war in der St.-Annen-Straße auf dem Parkplatz des Krankenhauses abgestellt worden. Im o. g. Zeitraum wurde dieser vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Dieser Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden, der auf 300 Euro geschätzt wird, zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Löningen, Telefonnummer 05432/9500, oder der Polizei in Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 18600, zu melden.

Cappeln - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Sonntag, 16.06.2019, gegen 09:30 Uhr, ereignete sich in Cappeln ein Verkehrsunfall. Eine 40 - jährige Frau aus Cappeln befuhr mit ihrem Pkw die Tenstedter Straße in Richtung Cappeln. Die Fahrzeugführerin kam im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall verletzte sie sich leicht. Die beiden Insassen (1, 18 Jahre) wurden ebenfalls leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

