POL-CLP: Pressemeldung der Polizei Vechta

Vechta - Körperverletzung am Bahnhof Am frühen Nachmittag des 30.04.19 kommt es 13:30 Uhr auf dem Bahnsteig zu einer Körperverletzung. Nach Verlassen des Zuges trat eine bisher unbekannte weibliche Person einer 28-jährigen schwangeren Lohnerin mit dem Fuß in den Bauch- bzw. die Leiste und flüchtete dann vom Tatort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Vechta (04441/943-0) zu melden.

Steinfeld/ Mühlen - Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person Am Montagnachmittag kommt es gegen 15:00 Uhr auf der Straße "Im Bülten" zu einem Verkehrsunfall, als ein 55-jähriger Rollerfahrer aus Mühlen von einem entgegenkommenden Pkw erfasst wird und zu Boden stürzt. Der Rollerfahrer wird leicht verletzt und an dem Roller entsteht Sachschaden. Der bisher unbekannte Pkw-Fahrer entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden bzw. den Verletzten kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Steinfeld (05492/2533) zu melden.

Visbek - Verkehrsunfallflucht Am 30.04.2019 kam es in der Zeit von 16:45-17:10 Uhr beim Edeka-Verbrauchermarkt an der Rechterfelder Straße in Visbek zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen blauen VW Passat, der im Bereich der Einkaufswagen geparkt war. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verstoß gegen das Waffengesetz Am 30.04.2019 gegen 18:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Christopherusschule in der Vechtaer Marsch zu einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Hierbei schoss ein 24-jähriger aus Vechta aus einem Pkw Hyundai heraus mit einer Luftdruckwaffe auf eine Dose. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage - Einbruchdiebstahl in Fitnessstudio Am frühen Morgen des 01. Mai kommt es zwischen 01:11 Uhr und 01:35 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl im Wilden Pool. Bisher unbekannte Täter hebeln hierbei ein Fenster auf, gelangen in das Objekt, beschädigen die Alarmanlage und öffnen die Kasse. Anschließend fliehen sie durch eine rückwärtige Fluchttür. Hinweise zum Diebesgut liegen bisher nicht vor.

Visbek/ Endel - Verkehrsunfall Am 01.05.2019 kommt es gegen 03:34 Uhr auf der L880 in Endel in einer scharfen Rechtskurve zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 22-jährige Unfallverursacher aus Ahlhorn fuhr in Richtung Ahlhorn und geriet vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit in die Gegenfahrbahn, wo er einen entgegenkommenden Pkw touchierte. Dieser kam von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Straßengraben. Der 39-jährige Visbeker wird leicht verletzt. An beiden Pkw entsteht erheblicher Sachschaden, so dass diese abgeschleppt werden müssen.

Holdorf - Einbruchdiebstahl in Backshop Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum 01. Mai die Hintertür zu einem Backshop bei einem Verbrauchermarkt an der Großen Straße auf. Anschließend gingen die Täter gezielt einen Tresor an und entwendeten Bargeld.

