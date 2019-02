Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta vom 16.02.2019 bis 17.02.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Samstag, den 16.02.2019, gegen 12:25 Uhr, ereignete sich in Vechta an der Oyther Straße im Kreuzungsbereich Meisenstraße ein Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger aus Vechta beabsichtige mit seinem PKW aus der Meisenstraße kommend die Oyther Straße in Richtung Waldhornstraße zu überqueren. Dabei übersah er eine von links kommende, vorfahrtberechtige 28-jährige Goldenstedterin, die mit ihrem PKW stadteinwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 6.000,00 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, den 16.02.2019, um 10:30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Steinfelder mit seinem Kleinkraftrad in Südlohne den Radweg entlang der Steinfelder Straße in Richtung Mühlen. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Samstag, den 16.02.2019, gegen 22:50 Uhr befährt ein 22-jähriger Visbeker mit seinem VW Golf die Rue de Pontvall in Visbek. Er wird einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle räumt er den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Daher wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den jungen Mann wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, den 17.02.2019, gegen 04:35 Uhr befährt ein 31-jähriger Vechteraner mit seinem PKW die Dinklager Straße in Lohne. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Bei diesem wird ein Wert von 0,59 Promille festgestellt. Daraufhin wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Bußgeldverfahren wird eingeleitet.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus Am Samstag, dem 16.02.2019 kam es in der Zeit von 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus an der Königsberger Straße in Vechta. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch zerschlagen einer Fensterscheibe in das Innere des Wohnhauses und durchsuchten das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Es wurde ein Laptop und Schmuck entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta gerne unter der Telefonnummer 04441-943-0 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brand eines PKW-Anhängers Am Samstag, dem 16.02.2019 geriet gegen 11:00 Uhr ein PKW-Anhänger an der Holdorfer Straße in 49434 Neuenkirchen-Vörden aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt in Brand. Ein Brandentdecker stoppt das Fahrzeug noch rechtzeitig, so dass die Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen den Anhänger löschen kann und keine Person zu Schaden kommt.

Damme - Verkehrsunfall mit Flucht Am Samstag, dem 16.02.2019 kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr auf dem Parkplatz des Famila Marktes in Damme zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte dabei den ordnungsgemäß abgestellten PKW, Opel Astra und entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter der Telefonnummer 05491-950-0 entgegen.

Lohne - Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus Vom 16.02.2019 auf den 17.02.2019 versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 13:00 Uhr bis 08:30 Uhr in ein Wohnhaus an der Josefstraße in 49393 Lohne zu gelangen. Dazu wurde zunächst versucht die Scheibe neben der Eingangstür einzuschlagen, dies misslang jedoch. Zudem versuchten sie die Eingangstür aufzuhebeln. Auch dies ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441-943-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell