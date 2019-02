Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 17.02.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am 16.02.2019, in der Zeit von 05:50 - 14:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der St-Marien-Straße ein weißer Fiat Punto vorn links am Radkasten beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Fiat entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491/93160) entgegen.

Saterland / Ramsloh - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 16.02.2019, um 13:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Friesoythe in Ramsloh den Fahrer eines Audi, der zuvor die Straße Am Ostermoor befahren hatte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem 32-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 16.02.2019, um 18:45 Uhr, fiel einer Streife ein jugendlicher Fahrer eines Motorrollers auf, der von der Lange Straße in die Moorstraße abbog. Da der Fahrer des Motorrollers dabei das Rotlicht der Ampel missachtete, wurde er anschließend von der Streife angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 15-jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Dem 15-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 17.02.2019, um 05:00 Uhr, befuhr ein 34-jähriger mit seinem VW Golf die Lange Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von 2,03 Promille. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Da der 34-jährige nicht im Besitz einer EU-Fahrerlaubnis ist und er bereits länger als ein halbes Jahr in Deutschland wohnt, hätte er seine Fahrerlaubnis in Deutschland umschreiben lassen müssen, um hier weiterhin fahren zu dürfen. Da er dies unterlassen hat, wurde zu der Trunkenheitsfahrt ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

