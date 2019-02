Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta für den Bereich des Stadtgebietes

südlichen Landkreises Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, 15.02.2019, 20:30 Uhr, bis Samstag, 16.02.2019, 07:50 Uhr, wurde ein Pkw, welcher auf einem Parkstreifen an der Straße "Landwehr" in Cloppenburg abgestellt war, durch unbekannte Täter beschädigt. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 1860 - 0, zu melden.

Emstek - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, 15.02.2019, 14:00 Uhr, bis Samstag, 16.02.2019, 13:00 Uhr, wurde ein Pkw, welcher auf einem Privatgrundstück in Emstek an der Halener Straße abgestellt war, durch unbekannte Täter beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emstek, Telefonnummer 04473 / 2306, zu melden.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Urkundenfälschung

Am Samstag, 16.02.2019, gegen 22:50 Uhr, wurde ein Pkw in Molbergen in der Peheimer Straße durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei der Kontrolle des 22-jährigen Fahrzeugführers aus Molbergen wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Bevor der 22-jährige Beifahrer die Fahrt mit dem Pkw fortsetzen wollte, ließen sich die Beamten den Führerschein aushändigen. Bei einer Inaugenscheinnahme wurden Fälschungsmerkmale festgestellt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Beifahrer wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Cloppenburg - Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 16.02.2019, gegen 21:30 Uhr, wurde in Cloppenburg, Löninger Straße, ein Pkw durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei der Kontrolle des 23-jährigen Fahrzeugführers aus Cloppenburg wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 16.02.2019, in der Zeit von 15.15 bis 17:55 Uhr, wurde ein abgestellter Pkw Renault Megane in der Bürgermeister - Winkler - Straße in Cloppenburgt beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 1860 - 0, zu melden.

Cloppenburg - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

In der Zeit von Samstag, 16.02.2019, 13:00 Uhr, und Sonntag, 17.02.2019, 07.20 Uhr, wurden vier Pkw eines Autohandels an der Nicolaus-Otto-Straße, Ecke Emsteker Straße, in Cloppenburg durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. Aus bzw. an den Fahrzeugen wurden diverse Ausstattungsteile (u. a. Lenkräder / Scheinwerfer) entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 1860 - 0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

i. A. Wilkens, PHK'in

Telefon: 04471/1860-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell