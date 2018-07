1 weiterer Medieninhalt

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln - Diebstahl von ungewöhnlich zugeschnittenen Holzklötzen

In der Nacht zu Mittwoch, 04. Juli 2018, entwendeten unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Sägewerk an der Wißmühler Straße zwei Holzklötze. Der eine Klotz hatte die Form eines Quaders und der andere Klotz hatte die Form eines Würfels mit 14 Ecken. Es entstand Sachschaden in Höhe von 370 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478/1555) entgegen.

