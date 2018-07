Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 05. Juli 2018, 14.16 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich mit einem land- oder forstwirtschaftlichem Fahrzeug den Kreisverkehr in Holtrup/Vechta und beschädigte hierbei in Höhe der Einmündung Holtruper Straße in Fahrtrichtung Langförden auf bislang unbekannte Art und Weise die Fahrbahndecke. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 05. Juli 2018, 14.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Lkw die Münsterstraße in Vechta stadteinwärts. Beim Vorbeifahren an einem orndungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Pkw, Audi A6, touchierte LKW-Fahrer diesen, wobei ein Schaden am linken Außenspiegel entstanden ist. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

