POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Trickdiebstahl

Am Donnerstag, 05. Juli 2018, wurde ein 79-jähriger Friesoyther gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Ellerbrocker Straße von einem Mann mit südländischem Erscheinungsbild angesprochen. Er wurde gebeten, Hartgeld zu wechseln und öffnete daraufhin seine Geldbörse. Beim späteren Bezahlen seines Einkaufs bemerkte er, dass ihm hierbei sein Scheingeld in Höhe von 60 Euro aus der Geldbörse entwendet worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer 04491/93160 entgegen.

Um nicht selbst Opfer einer sogenannten Wechselfalle zu werden, rät die Polizei zur besonderen Vorsicht beim Wechseln von größeren Summen. Die Täter beabsichtigen, durch eigenes häufiges Zählen Verwirrung zu stiften. Geben Sie bereits selbst gezähltes Geld nicht wieder aus den Händen. Weisen Sie auf die Möglichkeit des Geldwechsels bei einer Bank hin.

Ramsloh - Fahrt unter Alkoholeinfluss endet im Graben

Am Donnerstag, 05. Juli 2018, befuhr ein 50-jähriger Saterländer mit seinem Mitsubishi die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte und kam in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug blieb in einem Straßengraben liegen, wobei der Fahrzeugführer unverletzt blieb. Im Rahmen der Unfallaufnahme erklärte der 50-Jährige zunächst, dass er einem Igel ausgewichen und deshalb im Graben gelandet sei. Die Beamten der Friesoyther Polizei stellten jedoch fest, dass der Saterländer stark alkoholisiert war. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 2,33 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Weiterhin kamen Zweifel hinsichtlich der Echtheit des Führerscheins auf, so dass dieser sichergestellt wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

