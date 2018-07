Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Brand eines Vereinsheim

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 06. Juli 2018, gegen 0:30 Uhr, ein Sportvereinsheim am Brookdamm in Brand. Dieses brennt vollständig nieder. Die Feuerwehr Vechta war mit 25 Kameraden vor Ort. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Nacht zum 05. Juli 2018, gegen 00:15 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Holdorfer Straße aus Holdorf kommend in Fahrtrichtung Steinfeld. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Straßenschild sowie die Pflasterung und Bepflanzung eines angrenzenden Wohnhauses. Es entsteht Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer 04442-93160 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pedelec-Fahrer

Am 05. Juli 2018, gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 67-Jähriger aus Lohne mit seinem Pedelec die Straße Siebengestirn und beabsichtigte, über die Krimpenforter Straße in den Wilhelmsweg einzufahren. Zeitgleich befuhr ein 40-Jähriger Pkw-Fahrer aus Halen die Krimpenforter Straße in Richtung Bakumer Straße. Der 67-jährige Lohner übersah den vorfahrtsberechtigten 40-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer wird schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Damme - Sportfallschirmspringer verunfallt

Am 05. Juli 2018 wurde ein 34-Jähriger Fallschirmspringer aus Bochum gegen 18.45 Uhr unsanft zu Boden getragen. Dabei verletzte er sich schwer. Er wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.

