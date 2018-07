POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Lohne

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne/Vechta - Verfolgungsfahrt/Einbruch in Autohaus/Diebstahl von Pkw

Am 06. Juli 2018, sollte gegen 4:00 Uhr ein Audi A5 im Stadtgebiet Vechta kontrolliert werden. Dieser fiel den Beamten auf, da ohne Beleuchtung und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als es zur Kontrolle kommen sollte und die Beamten das Anhaltesignal gaben, missachtete der Pkw-Fahrer dieses, erhöhte nochmals die Geschwindigkeit und flüchtete. Die Verfolgungsfahrt unter Minimierung der Eigen- und Fremdgefährdung endete in einem Waldstück im Bereich Holzhausen. Zwei der drei Pkw-Insassen konnten vor Ort gestellt werden. Der Fahrer flüchtete. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Pkw zuvor aus einem Autohaus am Bergweg in Lohne entwendet wurde. Eine anschließende Überprüfung des Autohausgeländes ergab, dass die Umzäunung aufgekniffen wurde und sich die Tatverdächtigen im weiteren Verlauf Zutritt zur Werkstatt des Autohauses verschafft hatten. Hier nahmen sie den Originalschlüssel an sich und entwendeten den Audi A5. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Kinder im Alter von 13 Jahren, die in Lohne wohnhaft sind. Aufgrund der Spurenlage konnte der Einbruch den Jugendlichen zugeordnet werden. Der entstandene Sachschaden ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

