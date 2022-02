Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Drei First Responder Einsätze am Nachmittag

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke war am Dienstag dreimal im First Responder Einsatz. Gegen 13:22 Uhr wurde ein Patient im Ortsteil Nacken erstversorgt. Eine 20- jährige neurologische Patientin um 14:11 Uhr in der Innenstadt und um 15:48 Uhr wurde eine Patientin in einem vor der Wache stehenden Linienbus von den ausgebildeten Einsatzkräften erstversorgt.

Die Feuerwehr rückt zu solchen Einsätzen mit dem Kleineinsatzfahrzeug aus. Hierauf befindet sich eine ausgiebige medizinische Ausrüstung inklusive Defibrillator. Die Feuerwehr überbrückt durch ausgebildete Rettungshelfer, -sanitäter oder Notfallsanitäter die therapiefreie Zeit bis zum Eintreffen eines Rettungsmittels. Für die Feuerwehr eine freiwillige Zusatzleistung im Sinne des Patientenwohls der Bürgerinnen und Bürger.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell