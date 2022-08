FW-EN: Waldbrand und mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Feuerwehr Gevelsberg

Feuerwehr Gevelsberg

Gevelsberg

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Mittwoch zu mehreren Einsätzen alarmiert.

Am Mittag meldeten Anrufer eine unbekannte Rauchentwicklung im Bereich der Hagener Straße in Höhe einer Firma. Die Erkundung der Feuerwehr ergab, dass es sich um Personen mit einem Grillfeuer handelte. Dieses wurde unter Aufsicht der Feuerwehr abgelöscht. Kurze Zeit später wurden die Kräfte der Hauptwache auf die BAB1 in FR Wuppertal zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall gerufen. Vor Ort wurde ein Fahrzeug mit Reifenplatzer vorgefunden, sodass der Einsatz abgebrochen werden konnte.

Um 17:45 Uhr wurde die Feuerwehr in ein Waldstück nach Gevelsberg Asbeck gerufen. Mehrere Anrufer meldeten eine Rauchentwicklung aus dem Wald. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass rund 800m² Unterholz brannten. Umgehend wurde Stadtalarm für die gesamte Feuerwehr Gevelsberg gegeben. Das Feuer wurde von mehreren Seiten mit Strahlrohren und Feuerpatschen bekämpft. Teilweise mussten sich die Einsatzkräfte Wege zur Brandstelle mittels Motorkettensägen freischneiden. Zur Erkundung wurde ebenfalls die Fachgruppe Drohne alarmiert. Diese schaffte einen Überblick auf das betroffene Gebiet und auf angrenzende Waldstücke. Mit der angebauten Wärmebildkamera konnte schnell festgestellt werden, dass es sich um die einzige Einsatzstelle handelt. Insgesamt wurden mehrere Kilometer Schlauchleitung verlegt, um die Wasserversorgung an der Einsatzstelle sicher zu stellen. Des Weiteren wurden mehrere Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr eingesetzt. Neben den Kräften der Feuerwehr Gevelsberg unterstützen auch Einheiten aus Sprockhövel und Ennepetal. Während des laufenden Einsatzes stellte der Löschzug 1 an der Hauptwache den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Mit Eintreffen der letzten Fahrzeuge an den Standorten konnte der Einsatz nach circa drei Stunden beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell