Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Alarm in der Innenstadt

Gevelsberg (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Gevelsberg in die Mittel Straße gerufen. Hier hatten Bewohner eines Hauses Chlorgeruch wahrgenommen. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich Mithilfe zweier Messgeräte. Es stellte sich heraus, dass der Auslöser des Geruchs, ein chlorhaltiges Reinigungsmittel war. Der Bereich wurde durch die Feuerwehr gelüftet. Anschließend konnte die Einsatzstelle an die Bewohner übergeben werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Gevelsberg

Gösta Klaus

Telefon: 02332 3600

E-Mail: goesta.klaus@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell