FW-EN: Munitionsfund und Drehleitereinsatz.

Am Freitag um 12:05 Uhr wurde die Hauptwache zur Hagener Straße gerufen. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug rückte mit vier Bediensteten aus. Was war passiert. Jugendliche hatten im Buchenberg offensichtlich Munitionsreste gefunden und mit nach Hause genommen. Da diese Teile stark angerostet waren, wurden diese im Kinderzimmer kurzerhand durch mechanische Einwirkung zerlegt. Dadurch kam es offensichtlich zu einer chemischen Reaktion. Die Feuerwehr übernahm die Munitionsteile und brachte diese ins Freie. Das Zimmer wurde gelüftet. Die Jugendlichen kamen mit dem Schrecken davon. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst übernahm anschließend die Munition. Es handelte sich um Infantriemunition mit einem Phosphorkern aus dem 2.Weltkrieg. Einsatzende war um 13:10 Uhr. Auf diesem Wege, weißt die Feuerwehr nochmals daraufhin, dass etwaige Munitionsfunde an Ort und Stelle verbleiben. Die Alarmierung der Feuerwehr ist dabei schon ein richtiger Weg. Um 13:10 rückte man dann wieder zur Hagener Straße aus. Diesmal musste eine Patientin möglichst schonend aus dem Haus zum Rettungswagen gebracht werden. Hier wurde nun die Drehleiter eingesetzt. Die Patientin wurde mit dem Korb und einer speziellen Lagerung der Drehleiter aus dem Obergeschoß bis hinab auf die Straße transportiert. Einsatzende war hier um 13:50 Uhr. Die Hagener Straße war in diesem Bereich während des Einsatzes komplett gesperrt.

