FW-EN: Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb

In einem Industriebetrieb an der Prinzenstr. löste am Mittwochmorgen um 06:33 Uhr die automatische Brandmeldeanlage Feueralarm aus und sorgte so für einen Einsatz der Feuerwehr.

Der gemeldete Bereich wurde von den Einsatzkräften überprüft, diese konnten aber weder Feuer noch Rauch ausmachen. Die Anlage hatte wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defektes Alarm ausgelöst. Der Einsatz konnte schnell beendet und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen der Firma übergeben werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 4 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt sowie die hauptamtliche Wachbesatzung und der Einsatzführungsdienst. Der Einsatz konnte nach etwa 40 Minuten beendet werden.

