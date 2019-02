Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall mit zwei Verletztens auf der BAB1

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde mit dem Alarmstichwort "Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und auslaufenden Betriebsmittel" auf die BAB1 in Fahrtrichtung Münster alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr wurden drei beteiligte PKW vorgefunden. Zwei Verletzte wurden durch den Rettungsdienst versorgt, eine Person blieb unverletzt. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der Brandschutz wurde sichergestellt. Betriebsmittel liefen keine aus, so konnte die Einsatzstelle nach dem Abtransport der Verletzten in zwei umliegende Krankenhäuser an die Polizei übergeben werden. Der Einsatz war um 18:25 beendet.

Die Feuerwehr rückte aufgrund der Meldung mit vier Fahrzeugen und 13 Personen aus, eingesetzt war die hauptamtliche Wache, die Hausbesatzung und ehrenamtliche Kräfte des LZ Stadt sowie der Tagesmelderschleife. Während des Einsatzes besetzten sechs Kräfte die Wache.

