Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Katze auf Dach und Person hinter Tür

Ennepetal (ots)

Die Drehleiter der Feuerwehr Ennepetal rückte am 18.04.20 um 16:49 Uhr in die Boesebeckerstrasse aus. Dort saß eine Katze auf dem Dach eines Hauses fest. Die Katze wurde mittels Drehleiter vom Dach gerettet und unverletzt seiner Besitzerin übergeben. Die 2 Feuerwehrbeamten rückten um 17:17 Uhr wieder ein. Um 00:48 Uhr wurde die Hauptamtliche Wache in die Steinockenstrasse alarmiert. Hinter einer Wohnungstür wurde eine hilflose Person vermutet. Bei Eintreffen wurde die Tür vom Wohnungseigentümer selbstständig geöffnet. Einsatzende für die 6 Feuerwehrbeamten war um 01:10 Uhr.

