Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Tragehilfe und Hubschrauberlandung

Ennepetal (ots)

Am Dienstag den 2.4.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 22:52 Uhr zu einer Tragehilfe an die "Hölzerne Klinke" alarmiert. Aufgrund baulicher Begebenheiten und Patientenzustand mussten die vier Einsatzkräfte das anwesende Rettungsdienstpersonal beim Transport zum Rettungswagen unterstützen. Zudem musste aufgrund des Patientenzustandes ein Rettungshubschrauber angefordert werden. Die nächtliche Landung wurde am Gerätehaus Külchen mit Einsatzkräften der Hauptwache und der Löschgruppe Külchen abgesichert und der Landeplatz wurde ausgeleuchtet. Der Einsatz endete für die 18 Einsatzkräfte um 00:50 Uhr

