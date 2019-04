Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuer auf Terrasse

Ennepetal (ots)

Am Dienstag den 2.4.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 16:44 Uhr in die Otto-Hühn-Straße alarmiert. Dort war es aus ungeklärter Ursache zu einem Feuer auf einer Terrasse gekommen. Nachbarn hatten das Feuer gemeldet und auch schon mit einem Gartenschlauch bekämpft. Die vier Einsatzkräfte der Hauptwache mussten nur noch eine Brandnachschau mittels Wärmebildkamera durchführen und keine Löschmaßnahmen mehr ergreifen. Allerdings musste ein Teil der Hausdämmung entfernt werden, da das Feuer sich teilweise in das Wärmedämmverbundsystem ausgebreitet hat. Auch hier hatten die frühzeitigen Löschmaßnahmen des Nachbarn positive Wirkung gezeigt. Nachdem dieses kontrolliert war konnte der Einsatz um 17:42 Uhr beendet werden.

