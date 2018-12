FW-EN: Einsätze am Donnerstag

Ennepetal (ots) -

Am Donnerstag den 6.12.18 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:32 Uhr durch eine automatische Brandmeldeanlage zu Passage am Markt gerufen. Die Anlage war durch Renovierungsarbeiten am Gebäude ausgelöst worden. Das Gebäude wurde kontrolliert und die Anlage an eine Objektverantwortlichen übergeben. Der Einsatz endete für die 14 Einsatzkräfte der Hauptwache, die mit vier Fahrzeugen vor Ort waren, um 11:00 Uhr. Um 17:35 Uhr wurde die Hauptwache und der Löschzug Milspe-Altenvoerde aufgrund eines Brandgeruches in den Tulpenweg alarmiert. Vor Ort stellten die 14 Einsatzkräfte eine Verpuffung in der Heizungsanlage als Grund fest. Die Heizung wurde außer Betrieb genommen und an den Besitzer übergeben. Dieser Einsatz endete um 18:13 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell