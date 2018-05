FW-EN: Auslaufende Betriebsmittel, First Responder

Ennepetal (ots) - Am Freitag, den 04.05.2018 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:57 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Kirchstraße alarmiert. Auslaufende Betriebsmittel wurden mit Bindemittel abgestreut und die Straße gereinigt. Es war ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit fünf Einsatzkräften vor Ort . Der Einsatz endete um 08:30 Uhr. Um 09:44 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem First Responder Einsatz in die Neustraße alarmiert. Der Patient wurde durch die Einsatzkräfte erstversorgt und an den Rettungsdienst übergeben. Es war ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit fünf Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 10:04 Uhr. Um 10:24 Uhr wurde die Feuerwehr erneut zu einem First Responder Einsatz aber diesmal in die Steinnockenstraße alarmiert. Der Patient wurde durch die Einsatzkräfte erstversorgt und an den Rettungsdienst übergeben. Es war ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit fünf Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 10:58 Uhr.

