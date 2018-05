FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots) - Am Donnerstag, den 03.05.2018 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 18:09 Uhr zu einem Brandmeldealarm in die Pregelstraße alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Drehleiter aus. Die Erkundung ergab, dass der Melder durch den Betrieb einer Maschine ausgelöst wurde. An der Einsatzstelle waren 2 Fahrzeuge und 6 hauptamtliche Kräfte der Feuerwehr Ennepetal, die Polizei und der Rettungsdienst an der Einsatzstelle tätig. Außerdem befanden sich Kräfte der freiwilligen Feuerwehr der Löschgruppe Külchen in Bereitstellung am Gerätehaus.

