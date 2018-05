FW-EN: Flächenbrand

Ennepetal (ots) - Mit dem o.g. Stichwort wurde am 02.05.2018 um 13:48 Uhr das Hilfeleistungslöschfahrzeug der hauptberuflichen Feuer- und Rettungswache Ennepetal zu einer Grünfläche am Sonnenweg / Ecke Dr.-Siekermann-Weg in Ennepetal alarmiert. Nach entsprechenden Erkundungsmaßnahmen konnte als Ursache, für den vom Anrufer beobachteten Feuerschein, ein bewachtes Nutzfeuer hinter der Freifläche auf einem Privatgrundstück ausfindig gemacht werden. Aufgrund der Nähe zum Wald wurde der kooperative Verursacher aufgefordert, dass Feuer zu löschen. Nach abschließender Kontrolle der Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera durch die Feuerwehr wurde der Einsatz der 6 Feuerwehrbeamten um 14:16 Uhr beendet.

