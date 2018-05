POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfall gesucht

Osnabrück (ots) - Nach einem Unfall, der sich am Mittwochmorgen in der Straße An der Blankenburg ereignet hat, sucht die Polizei weitere Zeugen. Ein 77-Jähriger fuhr gegen 08.20 Uhr mit einem grauen Citroen von einem Grundstück nach links auf die Straße in Richtung der Autobahn. Dort stieß er mit dem grauen VW Golf eines 91-Jährigen zusammen, der sich ebenfalls auf der Straße An der Blankenburg befand und in Richtung Autobahn fuhr. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

