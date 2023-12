Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Einsatz am Freizeitdomizil Ruhrtal zunächst beendet

Hattingen (ots)

Wir haben unseren Einsatz erstmal beendet.

Seit gestern 16:30 Uhr waren unsere Einsatzkräfte im Hochwassereinsatz am Freizeitdomizil Ruhrtal. Unterstützt wurden wir von DLRG und THW.

Es galt das Eindringen von Wasser in die Mobilheime zu verhindern.

Gegen Mitternacht haben die Kräfte von DLRG und THW ihren Einsatz vor Ort beendet. Die Kräfte der Feuerwehr wurden im Laufe der Nacht reduziert und ausgetauscht.

Um 8 Uhr am heutigen zweiten Weihnachtstag wurde der Einsatz vorerst beendet. Der Pegel in der Anlage konnte gehalten und ein Eindringen von Wasser in die Mobilheime verhindert werden. Die platzeigenen Pumpen laufen jedoch weiter.

Im Laufe des Nachmittags wird die Lage vor Ort nochmals durch die Feuerwehr kontrolliert. Um bei Bedarf nochmal tätig werden zu können, sind die Schlauchleitungen von über zwei Kilometern zunächst vor Ort geblieben. Auch wenn ein erneuter nicht erforderlich wird, sind noch umfangreiche Aufräumarbeiten notwendig.

Wir hoffen, dass die aktuelle Wetterlage dazu beiträgt, dass unsere Einsatzkräfte wenigstens den heutigen Weihnachtstag genießen zu können.

Bild: Feuerwehr Hattingen

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell