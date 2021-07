Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Personensuche in der Ruhr

Hattingen (ots)

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war heute Abend gegen 19 Uhr an der Ruhr im Einsatz. Passanten hatten Kleidungsstücke am Uferbereich gefunden und die Polizei alarmiert.

Da nicht auszuschließen war, dass sich der Eigentümer der Kleidungsstücke in einer Notlage der Ruhr befindet, wurden Feuerwehr und DLRG alarmiert. Ferner forderte die Polizei einen Hubschrauber und einen Hundeführer an.

Feuerwehr und DLRG haben jeweils ein Boot auf der Ruhr eingesetzt und den Bereich von "Birschels Mühle" stromabwärts abgesucht. Weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr waren auf dem Leinpfad und der gegenüberliegenden Seite zu Fuß und mit Fahrzeugen eingesetzt.

Weitere Rettungsboote waren in Bereitstellung.

Um 20.15 Uhr hat die Feuerwehr die Suche eingestellt und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Die Hattinger Feuerwehr war mit rd. 40 Einsatzkräften von der Hauptwache und den freiwilligen Einheiten Mitte und Nord im Einsatz. Ferner waren Rettungsdienst und Notarzt sowie die DLRG Hattingen/Blankenstein und die Polizei eingesetzt.

